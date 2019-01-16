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BlaBlaCar запускает сервис для автобусных перевозчиков
16.1.2019 16:48
Фото: helsinki-for-russians.ru
Сервис BlaBlaCar намерен выйти на рынок автобусных перевозок в России, передают СМИ.
Как указывается в пресс-релизе компании, соответствующие услуги начали оказываться с сегодняшнего дня.
Компания намерена подключать к своему сервису лишь легально работающих перевозчиков. Потенциальным партнерам необходимо подавать заявки вместе с пакетом подтверждающих документов, которые в ручном режиме предстоит тщательно проверять специально нанятым экспертам.
Партнеры, успешно прошедшие модерацию, получат возможность предлагать свои услуги на платформе BlaBlaCar. Предложения смогут увидеть все пользователи BlaBlaCar, которых в нашей стране на текущий момент уже насчитывается около пятнадцати миллионов.
Пассажиры смогут бронировать место в автобусе через сервис BlaBlaCar, однако выкупать билет им будет нужно у водителя, когда они уже прибудут на посадку. Предполагается, что в будущем будет постепенно внедряться и онлайн-покупка билетов.
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