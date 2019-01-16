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В Нью-Йорке взорвали мост через Гудзон


16.1.2019 16:34
В Нью-Йорке взорвали мост через ГудзонФото: кадр видео с youtube.com

В Нью-Йорке взорван старый мост через Гудзон, сообщает BBC.

Сотни людей, несмотря на холодную погоду, пришли посмотреть, как уничтожают конструкции Tappan Zee.

Мост через реку Гудзон в Нью-Йорке был разрушен при помощи контролируемого взрыва. Позже в Сети появилась видеозапись, на которой был запечатлен момент взрыва моста. Как уточняет канал, движение по старому мосту Tappan Zee было остановлено еще в 2017 году, как только ввели в эксплуатацию новый.

Несмотря на достаточно холодную погоду посмотреть на то, как будут взрывать старый мост, пришли сотни жителей и гостей Нью-Йорка.

Мост Tappan Zee в общей сложности прослужил шестьдесят три года. Решение о сносе было принято из-за несоответствия проектной мощности моста возросшим нагрузкам. Отмечается, что расположенный рядом одноименный мост в результате взрыва не пострадал.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 290

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