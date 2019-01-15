Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Трамп за свой счет накрыл стол для спортсменов, приглашенных в Белый дом

15.1.2019 14:53

Фото: esd53.ru



Главе США Дональду Трампу пришлось из своего кармана оплатить угощение для спортсменов, приглашенный в Белый дом.



Игрокам команды по американскому футболу Clemson Tigers были предложены пицца, гамбургеры и картошка фри с разнообразными соусами, передает ТАСС.



В Соединенных Штатах уже четвертую неделю продолжается приостановка деятельности федерального правительства, в связи с чем были существенно сокращены расходы на представительские цели, в том числе, оплата услуг персонала резиденции. По данным американских СМИ, часть служащих даже отправили в неоплачиваемые отпуска.



В результате угощение для официальной встречи со спортсменами глава Белого дома оплатил из собственного кармана. Гамбургеры, картошка фри и пицца попали на стол прямо в картонных коробках и упаковке, их лишь разложили по серебряным подносам, которые традиционно используются в резиденции американского президента во время такого рода мероприятий. Отмечается, что упаковки соуса для картошки-фри были переложены в серебряные соусницы.



Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подтвердила, что американский лидер "лично заплатил за доставку любимой всеми еды из ресторанов быстрого питания". По ее словам, причиной этого стали демократы, которые до сих пор отказываются договариваться по вопросу о защите границ. В условиях, когда большинство сотрудников Белого дома отправлены в отпуска, стол пришлось сервировать именно так, пояснила Сандерс.



Сам же президент отметил, что в гости к нему придут "очень крупные люди, которые любят покушать". По словам Трампа, все они хорошо повеселятся. Глава США подчеркнул, что ему по вкусу как и блюда, так и оформление приема - на столах "великолепная американская еда". Когда журналисты спросили президента о том, какую продукцию он предпочитает - McDonalds или Wendy's - Трамп решил ответить дипломатично. Сказав, что вся американская еда ему нравится, он пожелал игрокам Clemson Tigers приятного аппетита и пригласил их к столу.



Не так давно Дональд Трамп посетовал, что ему приходится сидеть одному в Белом доме перед Рождеством. По словам президента, он ожидает, когда демократы наконец смогут договориться о финансировании возведения стены на границе с Мексикой.



Автор: Злата Богатова

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