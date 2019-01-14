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Песков рассказал о зарплате и пенсии Путин
11:19
Фото: e-news.su
Глава российского государства Владимир Путин довольно редко пользуется наличными. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это происходит один-два раза в год.
Официальный представитель Кремля также рассказал о заработной плате и пенсии российского лидера.
По словам Дмитрия Пескова, российский президент достаточно редко использует наличные средства. Это происходит один-два раза в год, когда Владимир Путин, катаясь на горных лыжах, решает посетить кафе. об этом официальный представитель Кремля рассказал в интервью газете "Аргументы и факты", когда ему задали вопрос о том, держит ли обычно Путин при себе некий запас наличных.
Кроме того, пресс-секретарь главы государства поделился информацией о том, что пенсию президент РФ получает в банке "Россия". Напомнив о периоде, когда Соединенные Штаты впервые объявили о введении ограничений, Песков отметил, что этот банк оказался в числе тех компаний, которые, по мнению американского руководства, виновны в присоединении Крыма. Именно тогда Путин решил переводить заработную плату и военную пенсию на карту данного банка, пояснил Песков.
Пресс-секретарь Кремля также сказал, что не знает, какого размера у президента пенсия, тогда как заработная плата, как и премьер-министру, установлена указом главы государства.
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