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Захарова: Япония отказалась от совместного брифинга после встречи с Лавровым


13.1.2019 19:56
Захарова: Япония отказалась от совместного брифинга после встречи с ЛавровымФото: vladtime.ru

Японская сторона решила провести закрытый брифинг по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Как отметила официальный представитель министерства Мария Захарова, иностранные дипломаты уже направили соответствующие приглашения в различные СМИ.

По словам Марии Захаровой, японцы намерены провести закрытый брифинг после встречи главы МИД России Сергея Лаврова и его иностранного коллеги Таро Коно. Переговоры намечены на понедельник, 14 января, отметила представитель ведомства во время интервью для программы "Воскресный вечер", которая сегодня была показана на телевизионном канале "Россия-1".

Захарова отметила, что японские дипломаты направили приглашения в разные средства массовой информации, где указано, что завтра состоится закрытый брифинг. Представительница МИД России при этом добавила, что руководитель отечественного министерства на своей пресс-конференции все равно будет говорить о двусторонних отношениях. Кроме того, Сергей Лавров обязательно затронет и тему мирного договора.

Как заявила Захарова, своими действиями японская сторона создает "дестабилизирующую информационную обстановку" - сначала "завести людей, вбросить пару фейков", после чего вскоре устроить бэкграундный брифинг.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 177

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