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Лукашенко призывает скорее покончить с «недоразумением» в Донбассе
14.1.2019 16:57
Фото: rl0.ru
Глава белорусского гоударства призвал киевские власти как можно скорее урегулировать конфликт на востоке Украины. Александр Лукашенко назвал его "недоразумением".
С соответствующим призывом глава государства обратился к представителю украинских властей в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктору Медведчуку.
По словам президента Белоруссии, "надо заканчивать" с тем, что происходит сейчас на территории Донбасса. Конфликт, продолжающийся в восточных областях Украины, Александр Лукашенко во время разговора с Виктором Медведчуком назвал "недоразумением".
При этом Лукашенко отметил, что речь идет о братских республиках и народах. Однако стороны конфликта собственноручно делают "врагам и соперникам подарок", констатировал глава белорусского государства.
Медведчук в ответ указал на важную роль Минска и лично президента Белоруссии в процессе мирного урегулирования в регионе. Вместе с тем, представитель украинских властей выразил сожаление по поводу несоблюдения соглашений, которых стороны ранее смогли добиться во время переговоров в Минске.
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