Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Трамп прокомментировал сообщения о том, что он скрывал детали бесед с Путиным

11:38

Фото: rusdialog.ru



Глава США Дональд Трамп заявил, что не скрывал никаких деталей бесед с российским коллегой Владимиром Путиным.



Ранее в Washington Post появился материал, где говорилось о неких подробностях, которые якобы мог утаить американский лидер.



Со ссылкой на собственные осведомленные источники в руководстве страны газета сообщила о том, что Дональд Трамп смог скрывать от администрации детали своих разговоров с Владимиром Путиным. Как отмечалось в публикации, даже в строго засекреченных файлах нет ни одной подробной записи разговоров, состоявшихся в течение последних двух лет в пяти местах.



Прокомментировав домыслы журналистов, глава Соединенных Штатов заявил, что ничего не скрывает. В интервью телевизионному каналу Fox News Дональд Трамп назвал Washington Post лоббистами компании Amazon". По словам американского лидера, он проводил разговоры один на один с коллегами из различных стран, но об этом ранее никто не упоминал. Подчеркнув, что "никакого сговора" с Москвой, Трамп назвал обсуждения такого рода пустой тратой времени.



По данным Washington Post, после встречи с главой РФ в 2017 году в Гамбурге с участием госсекретаря США Рекса Тиллерсона американский президент решил забрать записи, которые вел его переводчик. Кроме того, он потребовал, чтобы детали разговора не обсуждались с членами администрации, утверждают авторы газеты.



Автор: Злата Богатова

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