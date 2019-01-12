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В Китае в результате обвала на шахте погибли более 20 горняков
10:47
Фото: aziatischetijger.nl
В Китае более двадцати человек стали жертвами обвала на угледобывающей шахте, передают зарубежные СМИ.
Ранее власти города Шэньму, расположенного в провинции Шаньси, подтвердили информацию о 21 горняке, оказавшемся под завалами.
ЧП случилось в минувшую субботу примерно в 18 часов по местному времени (13 по Москве). Обвал произошел на шахте "Байцзи", расположенной в окрестностях города Шэньму. По данным местных властей, под землей оказались блокированными порядка двадцати горняков.
В заявлении, размещенном позже на портале регионального правительства, отмечалось, что в момент ЧП в общей сложности под землей находились 87 человек. Выбраться на поверхности смогли 66 горняков. Девятнадцать шахтеров к тому времени уже считались погибшими, двоих пытались спастись сотрудники экстренных служб.
Спустя некоторое время власти сообщили, попытки спасти горняков результатов не принесли - количество погибших возросло до двадцати одного человека.
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