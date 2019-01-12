Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Россию вернулся петербуржец, более 8 лет скитавшийся по улицам столицы Эквадора

12.1.2019 23:48

Фото: kuda.ua



В Петербург вернулся 35-летний россиянин, которого на протяжении восьми лет считали пропавшим без вести.



Мужчина, испытывавший проблемы со здоровьем, остался без средств. Поэтому он был вынужден жить на улице, где его и нашли сотрудники социальных служб.



Как рассказал пресс-секретарь российского посольства в Эквадоре Андрей Щедрин, гражданин РФ несколько лет скитался на улицах эквадорской столицы Кито. Мужчину, страдавшего от расстройства психики, обнаружили сотрудники патронажной службы столичного муниципалитета Сан-Хосе. В рамках специального проекта они оказывают помощь бездомным.



После того, как подтвердились сведения о том, что мужчина действительно является пропавшим россиянином Максимом Бахаревым, было организовано его возвращение в Петербург. Отмечается, что 12 декабря он отпраздновал свое 35-летие с сотрудниками патронажной службы, а уже через десять дней вылетел в Петербург.



Вскоре родители Бахарева, оплатившие билет и затраты на возвращение сына, прислали электронное письмо патронажной службе со словами благодарности и фото, на котором воссоединившаяся семья стоит на заснеженных улицах Северной столицы.



Как и почему Максим Бахарев ранее прибыл в Эквадор и каким образом он оказался на улице, не уточняется. Известно лишь, что у мужчины имеются проблемы с психикой.



Автор: Злата Богатова

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