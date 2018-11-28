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Женская сеть myJulia.ru
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В России начали продавать упаковки с девятью яйцами
11:24
Фото: vk.me
На прилавках российских магазинов появились упаковки яиц по девять штук, расфасованные в три ряда.
Снимок новой упаковки, опубликованный на портале социальной сети Pikabu, вызвал бурные обсуждения пользователей.
В течение двух дней после появления фото под новостью были написаны свыше полутора тысяч сообщений. В основном, пользователи говорили о том, что продавцов нужно обязать указывать стоимость одной единицы товара, ведь покупателям бывает довольно трудно сориентироваться у прилавка, какие продукты окажутся выгоднее.
На фото, которое размещено на портале, можно увидеть, что на упаковках с "девятком яиц" достаточно крупно указано их количество.
Напомним, цены на яйцо существенно выросли еще в первых числах минувшего декабря. Как объясняли эксперты, это было вызвано повышенным спросом на продукт перед праздниками, из-за чего торговые сети стремились извлечь выгоду. Однако и после новогодних каникул цены на яйца обратно не понизились.
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