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В России начали продавать упаковки с девятью яйцами


11:24
В России начали продавать упаковки с девятью яйцамиФото: vk.me

На прилавках российских магазинов появились упаковки яиц по девять штук, расфасованные в три ряда.

Снимок новой упаковки, опубликованный на портале социальной сети Pikabu, вызвал бурные обсуждения пользователей.

В течение двух дней после появления фото под новостью были написаны свыше полутора тысяч сообщений. В основном, пользователи говорили о том, что продавцов нужно обязать указывать стоимость одной единицы товара, ведь покупателям бывает довольно трудно сориентироваться у прилавка, какие продукты окажутся выгоднее.

На фото, которое размещено на портале, можно увидеть, что на упаковках с "девятком яиц" достаточно крупно указано их количество.

Напомним, цены на яйцо существенно выросли еще в первых числах минувшего декабря. Как объясняли эксперты, это было вызвано повышенным спросом на продукт перед праздниками, из-за чего торговые сети стремились извлечь выгоду. Однако и после новогодних каникул цены на яйца обратно не понизились.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 266

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