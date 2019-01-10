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Пропавшая в Калмыкии 15-летняя школьница нашлась в одном из роддомов Москвы
10.1.2019 21:55
Фото: postnews.ru
Пропавшая в Калмыкии несовершеннолетняя девушка нашлась в столице - она поступила в один из роддомов, информирует Агентство городских новостей "Москва". Со ссылкой на источники в правоохранительных структурах уточняется, что несовершеннолетняя приехала в больницу самостоятельно, вызвав такси.
Как стало известно, накануне, 9 января, в один из роддомов Москвы на такси приехала 15-летняя девушка. Пациентка, проживающая в городе Павловский Посад, уже стала матерью. Пол ребенка не уточняется.
Позже обнаружилось, что несовершеннолетнюю девушку, на самом деле являющуюся жительницей Элисты, объявили в розыск как без вести пропавшую. Сведения о местонахождении подростка столичные полицейские уже передали коллегам из Калмыкии.
Отмечается, что правоохранители приступили к работе по установлению личности отца ребенка, который родился у школьницы.
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