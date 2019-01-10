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Роскомнадзор обнаружил на ресурсах Би-би-си экстремистские материалы
10.1.2019 18:49
Фото: great-income.ru
В ходе проверки ресурсов Би-би-си эксперты Роскомнадзора выявили материалы экстремистского содержания.
Как сообщает сегодня РИА Новости, внимание специалистов, в частности, привлекли цитаты высказываний Аль-Багдади.
В ходе проверки, которую Роскомнадзор проводил на портале Русской службы Би-би-си, были выявлены экстремистские материалы. В сообщении на официальном сайте ведомства указано, что речь идет о цитатах главаря "Исламского государства" (ИГ, деятельность группировки в РФ признана террористической и официально запрещена).
По мнению экспертов ведомства, цитаты транслируют "идеологические установки международных террористических организаций", поэтому представляют собой материалы экстремистского содержания.
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