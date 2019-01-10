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Под Омском многодетную мать подозревают в убийстве новорожденного ребенка
10.1.2019 16:38
Фото: vk.me
Следственные органы Омской области возбудили уголовное дело по факту убийства новорожденного ребенка.
Как передает РИА Новости, в качестве основной подозреваемой проходит мать девочки, воспитывающая трех детей.
По данным регионального СУ СКР, преступление было совершено в населенном пункте Новоуральское Павлоградского района в ночь на 8 января. Подозреваемая, воспитывающая трех несовершеннолетних детей, рожала в домашних условиях. По версии следствия, жизнеспособная девочка была убита 33-летней матерью сразу после того, как появилась на свет.
В ведомстве уточнили, что у матери во время родов возникли проблемы, поэтому она в настоящее время находится под наблюдением врачей. Скоро будет вынесено решение о мере пресечения в отношении обвиняемой. Детей женщины передали бабушке.
Сотрудникам следственных органов предстоит выяснить, в каких условиях росли малолетние дети подозреваемой, а также состояло ли семейство на учете в соответствующих структурах.
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