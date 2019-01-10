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В Таиланде разъяренный слон пробежался по центру города
10.1.2019 08:29
Фото: tqn.com
На улицах таиландского города Чантабури появился огромный агрессивный слон, передает РИА Новости.
Судя по кадрам, сделанным очевидцами, самец перебегал дорогу с оживленным восьмиполосным движением.
ЧП случилось на востоке королевства, в городе Чантабури, популярном у иностранных туристов. Сведения о происшествии уже подтвердили представители местных правоохранительных органов.
Сразу после того, как на оживленной улице появился двадцатипятилетний слон, туда были вызваны смотрители близлежащего парка. Как полагают специалисты, животное могло быть изгнано конкурентом в результате борьбы за самок. Агрессивность самца объяснялась гормональным дисбалансом и стрессом из-за того, что он оказался в центре города.
Смотрителям удалось выпроводить слона за пределы жилой зоны.
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