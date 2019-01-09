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СМИ: Вашингтон собирается ввести санкции против подрядчиков «Северного потока — 2»
9.1.2019 22:36
Фото: gazgolder-medved.ru
Власти Соединенных Штатов собираются объявить санкции против подрядчиков "Северного потока — 2", сообщает германская Handelsblatt. Со ссылкой на собственные осведомленные источники авторы материала утверждают, что ограничительные меры могут коснуться сразу несколько компаний.
В Вашингтоне рассматривают возможность введения ограничительных мер по отношению к компаниям, участвующим в создании российского "Северного потока — 2". Как сообщает немецкая Handelsblatt, под влияние санкций могут попасть швейцарская группа Allseas и итальянская Saipem. Эти компании осуществляют работы по прокладке труб.
В статье отмечается, что попытки американских властей препятствовать "Северного потока — 2" у официального Берлина вызывают растущую обеспокоенность. Поэтому германское правительство намерено взаимодействовать с руководством США по этому поводу.
Напомним, осенью прошлого года глава Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил мнение о том, что если власти ФРГ не изменят политику относительно газопровода, Германия может оказаться полностью зависимой от РФ в энергетической сфере.
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