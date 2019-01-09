ИнтерНовости - новости в стране и мире
Под Одессой задержали подозреваемого в массовом убийстве
Под Одессой задержали подозреваемого в массовом убийстве
В Афинах из-за снегопадов закрыты школы
В Афинах из-за снегопадов закрыты школы
В подмосковном Подольске убит полицейский
В подмосковном Подольске убит полицейский
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
СМИ: Вашингтон собирается ввести санкции против подрядчиков «Северного потока — 2»СМИ: Вашингтон собирается ввести санкции против подрядчиков «Северного потока — 2»
На камбоджийском курорте найдены мертвыми супруги из ПетербургаНа камбоджийском курорте найдены мертвыми супруги из Петербурга
Американский таксист заявил, что убил шесть человек из-за приложения UberАмериканский таксист заявил, что убил шесть человек из-за приложения Uber
В Мытищах школьница выстрелила себе в голову во время попытки сделать селфиВ Мытищах школьница выстрелила себе в голову во время попытки сделать селфи
Под Оренбургом с рельсов сошел товарный поездПод Оренбургом с рельсов сошел товарный поезд

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Спасательный кругСпасательный круг
Конкурс «Лучший пользователь января» с Fa и Schauma на MyCharm.ruКонкурс «Лучший пользователь января» с Fa и Schauma на MyCharm.ru
Сила растений: как натуральная косметика помогает намСила растений: как натуральная косметика помогает нам
Конкурс "Книжная мудрость" с "Эксмо" на MyCharm.ruКонкурс "Книжная мудрость" с "Эксмо" на MyCharm.ru
Конкурс "Рождественские посиделки" на MyCharm.ruКонкурс "Рождественские посиделки" на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Мытищах школьница выстрелила себе в голову во время попытки сделать селфи


9.1.2019 16:16
В Мытищах школьница выстрелила себе в голову во время попытки сделать селфиФото: rl0.ru

Юная жительница Мытищ выстрелила себе в лицо из травматического пистолета, когда пыталась сделать эффектное селфи.

Информацию о ЧП, случившемся в минувшие выходные, подтвердили представители регионального ГСУ СКР.

В ходе начатого разбирательства выяснилось, что тринадцатилетняя девочка, намереваясь сфотографироваться с оружием, достала из кобуры отцовский травматический пистолет. Позируя с ним, она "по собственной неосторожности" нажала на курок. С ранением головы подростка экстренно госпитализировали. Отмечается, что врачи диагностировали у школьницы перелом нижней челюсти.

По факту госпитализации ребенка с огнестрельным ранением уже проводят проверку правоохранительные органы. Отец школьницы будет привлечен к административной ответственности за ненадлежащее хранение принадлежащего ему оружия, отметили представители подмосковного главка СКР.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Январь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1
 2
 3
 4
 5
 6
7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
28
 29
 30
 31
      

Популярное

В Магнитогорске завершена поисково-спасательная операцияВ Магнитогорске завершена поисково-спасательная операция
В Кировской области в ДТП погибли три человека, еще трое пострадалиВ Кировской области в ДТП погибли три человека, еще трое пострадали
Названы самые опасные для женщин государстваНазваны самые опасные для женщин государства
Под Одессой задержали подозреваемого в массовом убийствеПод Одессой задержали подозреваемого в массовом убийстве
Под Астраханью многодетную мать арестовали по подозрению в убийстве мужаПод Астраханью многодетную мать арестовали по подозрению в убийстве мужа

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 811


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru