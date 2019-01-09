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В Мытищах школьница выстрелила себе в голову во время попытки сделать селфи
9.1.2019 16:16
Фото: rl0.ru
Юная жительница Мытищ выстрелила себе в лицо из травматического пистолета, когда пыталась сделать эффектное селфи.
Информацию о ЧП, случившемся в минувшие выходные, подтвердили представители регионального ГСУ СКР.
В ходе начатого разбирательства выяснилось, что тринадцатилетняя девочка, намереваясь сфотографироваться с оружием, достала из кобуры отцовский травматический пистолет. Позируя с ним, она "по собственной неосторожности" нажала на курок. С ранением головы подростка экстренно госпитализировали. Отмечается, что врачи диагностировали у школьницы перелом нижней челюсти.
По факту госпитализации ребенка с огнестрельным ранением уже проводят проверку правоохранительные органы. Отец школьницы будет привлечен к административной ответственности за ненадлежащее хранение принадлежащего ему оружия, отметили представители подмосковного главка СКР.
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