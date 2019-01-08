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Посольство РФ: Скрипалей удерживают в Великобритании


8.1.2019 23:40
Посольство РФ: Скрипалей удерживают в ВеликобританииФото: newsgra.com

Экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию насильно удерживают на территории Великобритании, заявили российские дипломаты.

Публикацию Daily Telegraph прокомментировали представители посольства РФ в Лондоне.

Представители МИД России назвали информационным вбросом, который не имеет никаких подтверждений, материал о жизни Скрипалей в Великобритании после инцидента в Солсбери.

Несколько дней назад британская газета выпустила материал, в котором рассказывалось о том, как сейчас живут Сергей и Юлия Скрипали. В публикации утверждалось, что бывший полковник ГРУ и его дочь находятся на юге Англии, при этом за ними наблюдают врачи. Как утверждали авторы материала, Скрипаль сменил внешность, а его дочь успела устроиться на работу. Со ссылкой на источники в правительстве отмечалось, что Скрипали якобы поддерживают отношения с некоторыми из своих знакомых.

При этом газета писала, что британским правоохраниетлям на сегодняшний день удалось полностью восстановить ход событий, когда было совершено покушение в Солсбери.

Прокомментировав эту публикацию, российские дипломаты заявили о том, что в статье не приводится никаких новых фактов о покушении на Скрипалей. Кроме того, все сведения, которые содержатся в материале, проверить не представляется возможным. Как указали в посольстве, нет никакой подтвержденной информации о том, где находились и чем занимались Скрипали после того, как 4 марта отправились в сторону химлаборатории Портон-Даун. Дипломаты подчеркнули, что телефоны экс-полковника ГРУ и его дочери, как утверждает британская сторона, были выключены. Поэтому история остается крайне запутанной.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 151

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