Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Габоне арестованы все военные, пытавшиеся совершить государственный переворот

7.1.2019 23:18

Фото: presstv.ir



Власти Габона объявили об аресте главаря неудавшегося государственного переворота, передает ТАСС.



Ранее под стражу были взяты четверо из пяти мятежников, однако лидер группы военнослужащих смог скрыться.



В Габоне арестовали лидера группы из пяти офицеров, попытавшихся осуществить государственный переворот. Как заявил пресс-секретарь правительства этой центрально-африканской страны, на текущий момент задержаны все мятежники.



Мятежных военных арестовали сотрудники спецподразделения жандармерии, отметил официальный представитель руководства Габона.



В понедельник утром военнослужащие в форме республиканской гвардии смогли захватить здание государственной радиостанции в Либревиле. Выйдя в эфир, мятежники обратились к народу Габона. Объявив о формировании "Национального совета по восстановлению", офицеры призвали жителей присоединяться к восстанию против действующего лидера государства Али бен Бонго Ондимбы.



Президент Габона на протяжении нескольких месяцев находится за пределами своей страны после перенесенного минувшей осенью инсульта, который случился во время официальной поездки в Саудовскую Аравию. Сейчас Али бен Бонго Ондимба проходит восстановительный курс лечения в одной из клиник Марокко.



Ранее в МИД РФ, прокомментировав ситуацию в Габоне, заявили о том, что граждане России во время попытки госпереворота не пострадали.



Автор: Злата Богатова

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