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В Ереване арестована 20-летняя россиянка, подозреваемая в торговле людьми
4.1.2019 23:52
Фото: vestikavkaza.ru
В Ереване задержана двадцатилетняя россиянка, осенью прошлого года объявленная в розыск правоохранительными органами Таджикистана.
Как сообщают СМИ, девушку подозревают в торговле людьми.
Со ссылкой на официальных представителей правоохранительных структур столицы Армении сообщается, что гражданка РФ Тахмина С., прибывшая в Ереван авиарейсом из Москвы, была задержана в прошлый четверг, 3 января. Силовики уточнили, что женщину арестовали на территории аэропорта "Звартноц".
О задержании россиянки, в отношении которой ведут расследование власти Таджикистана, уже была оповещена сторона - инициатор розыска.
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