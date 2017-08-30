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Под Петербургом 30-летний мужчина погиб, запуская петарду
03:21
Фото: vk.me
В Ленинградской области проводится проверка по факту гибели тридцатилетнего мужчины.
Как передают региональные СМИ, местный житель был смертельно травмирован, когда запускал мощную петарду.
Со ссылкой на СУ СКР по Петербургу и Ленобласти отмечается, что трагический инцидент произошел на территории населенного пункта Бугры, который расположен в Всеволожском районе. В первый день нового года на одной из улиц поселка нашли тело местного жителя.
Причиной смерти тридцатилетнего мужчины стали тяжелейшие повреждения головы. По версии следствия, ЧП случилось, когда молодой человек пытался запустить петарду.
По факту гибели человека проводится проверка. В зависимости от ее результатов позднее примут процессуальное решение о возбуждении уголовного дела, отметили в региональном ведомстве.
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