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Трамп связал распад СССР с войной в Афганистане
02:59
Фото: cloudinary.com
Распад СССР связан со вводом войск в Афганистан, убежден глава американского государства Дональд Трамп.
Как заявил президент США, Советский Союз обанкротился из-за необходимости вести боевые действия за рубежом.
По данным ТАСС, глава Соединенных Штатов поделился мнением о распаде Советского Союза в ходе заседания своего кабинета в Белом доме. Заявление Дональда Трампа транслировалось американскими новостными каналами.
Как отметил американский лидер, в прошлом Россия была Советским Союзом, который распался после того, как "обанкротился из-за боевых действий в Афганистане". Трамп подчеркнул при этом, что Москва ввела свои войска в Афганистан из-за террористической угрозы - экстремисты могли проникнуть в СССР. По мнению главы США, советские власти были правы, однако в ходе напряженной борьбы страна "буквально обанкротилась". В результате государство стало именоваться Россией, и многие из тех мест, о которых можно сейчас прочитать, "больше не являются частью России" именно из-за войны в Афганистане, констатировали Трамп.
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