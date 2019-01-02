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В Сомали объявили персоной нон грата спецпредставителя генсека ООН


01:20
В Сомали объявили персоной нон грата спецпредставителя генсека ООН Фото: mail.ru

Власти Сомали объявили персоной нон грата спецпредставителя генсека ООН.

Как передает ТАСС, руководство страны обвинило Николаса Хейсома в том, что он пытается оказывать влияние на внутренние дела государства.

По данным агентства Reuters, сомалийские димломаты распространили заявление, в котором говорится о том, что специальный представитель генерального секретаря ООН Николас Хейсом вмешивается во внутренние дела государства. В тексте подчеркивается, что Хейсом "открыто нарушил служебный кодекс представителей ООН в Сомали". Как считают власти этого африканского государства, он "больше не может работать" на их территории.

Агентство отмечает, что поводом для недовольства официального Могадишо стало письмо министру внутренней безопасности, которое Хейсом направил в последних числах декабря. Дипломат в этом послании решил выразить озабоченность в связи с арестом Мухтара Робоу, который в прошлом являлся активным членом экстремистской группировки "Аш-Шабаб". В 2017 году полевой командир сложил оружие и признал федеральные власти Сомали.

В конце прошедшего года Робоу заговорил о планах выдвинуть свою кандидатуру на пост главы администрации Юго-Западного штата. Вскоре после этого его задержали, а потом и арестовали из-за обвинений в переброске террористов и вооружения в центр штата - Байдоа. В своем письме Хейсом подчеркивал, что случившееся спровоцировало столкновения сторонников Робоу с силовиками и эфиопскими подразделениями Миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ). Жертвами инцидентов стали по меньшей мере полтора десятка человек. Стражи порядка тогда задержали около трехсот участников столкновений.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 132

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