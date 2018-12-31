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В Госдепе прокомментировали задержание в Москве американца, подозреваемого в шпионаже
11:23
Фото: profi-forex.org
Американские дипломаты, которых уже проинформированы о задержании в Москве гражданина США, запросили консульский доступ к Полу Уилану.
В Госдепе при этом ссылались на Венскую конвенцию, передает ТАСС.
Как подчеркнула официальный представитель Госдепа, представители руководства Соединенных Штатов к настоящему времени уже запросили консульский доступ к своему гражданину Полу Уилану. Прокомментировав задержание в Москве американца, подозреваемого в шпионских действиях, представительница ведомства пояснила, что пока не может давать каких-либо дополнительных сведений из-за права на неприкосновенность личной жизни задержанного.
В ведомстве при этом подтвердили, что были официально проинформированы российской стороной о случившемся.
Напомним, операция по задержанию иностранца, подозреваемого в шпионской деятельности, была осуществлена сотрудниками ФСБ в прошлую пятницу, 28 декабря. В отношении Пола Уилана уже возбудили уголовное дело по соответствующей статье, в рамках которого сейчас активно проводят следственные действия.
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