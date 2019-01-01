Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Киеве прошли два шествия в честь Бандеры

1.1.2019 23:31

Фото: polityka.pl



По улицам украинской столицы вновь прошли участники шествия в честь 110-й годовщины Степана Бандеры.



Мероприятия, посвященные юбилею лидера "Организации украинских националистов" (ОУН, в РФ официально запрещена), собрали в общей сложности от полутора до двух тысяч человек.



По данным телевизионного канала "Россия 24", в самом центре Киева состоялось факельное шествие, приуроченное ко дню рождения Степана Бандеры. В первый день нового года в украинской столице были организованы сразу два мероприятия, посвященные ОУН.



Примерно в 17 часов по улицам города начали проходить участники шествия, организованного партией "Национальный корпус" и общественной организацией "Национальные дружины". Порядка тысячи собравшихся не использовали во время марша традиционные факелы, одевшись в красные новогодние шапки. Во главе колонны можно было увидеть двух участников в костюмах снеговиков.



Как подчеркнули организаторы акции, они намеревались устроить праздничное мероприятие, призванное нести положительный настрой.



На 18 часов было намечено начало акции, стартовавшей из парка имени Шевченко и оказавшейся более многолюдной, передают украинские СМИ. В качестве организаторов этого шествия выступили Всеукраинское объединение "Свобода" и несколько партий и организаций националистического толка.



Автор: Злата Богатова

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