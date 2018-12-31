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Командование ВС США извинилось за шутку о бомбардировке Нью-Йорка
13:37
Фото: blogspot.com
Стратегическое командование ВС США принесло официальные извинения за крайне неудачную шутку, размещенную ранее в Сети. Как передает РИА Новости, военнослужащие позволили себе заговорить о том, что могут уронить на нью-йоркской площади Таймс-сквер "что-нибудь побольше", чем новогодний шар.
В Нью-Йорке в канун Нового года традиционно проводят праздничную церемонию опускания праздничного шара. В этом году военные, анонсируя праздничное событие в своем Твиттере, выразили готовность при необходимости уронить на Таймс-сквер что-нибудь намного крупнее". Вместе с этими словами там появился видеоролик о самолетах В-2, которые осуществляли бомбардировку.
Практически сразу после публикации шутки на военных обрушилась волна критики. После появления множества гневных комментариев со стороны пользователей, провокационное сообщение было стерто.
Позднее появилось новое сообщение, в котором военнослужащие подчеркивали, что "привержены безопасности Америки" и союзников". Извинившись за предыдущий твит, представители ВС США отметили, что он "был плохого вкуса" и не выражал их истинные ценности.
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