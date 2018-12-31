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В МИД Румынии с сожалением прокомментировали публикацию посольства РФ
31.12.2018 21:38
Фото: alicdn.com
Румынские дипломаты выразили сожаление в связи с материалом, который 28 декабря появился на портале российского посольства, передает ТАСС.
В тексте речь идет о том, что кому-то через семьдесят пять лет после Второй мировой войны потребовалось доставать из нафталина мифы о "бесчинствах" советских солдат, освобождавших от фашистских захватчиков страны Европы.
Как указывается в "Уточнении для прессы", распространенном накануне румынским внешнеполитическим ведомством, вопросы совместной истории двух стран должны обсуждаться исключительно историками. Заявление последовало после публикации на сайте российской дипмиссии в Бухаресте материала о пропагандистской кампании по очернению красноармейцев, которую продолжают некоторые средства массовой информации.
В тексте, который появился на портале посольства РФ в минувшую пятницу, 28 декабря, говорилось о "специалистах", пишущих об освободителях стран Европы от фашистских захватчиков. Очерняя советских солдат, эти эксперты почему-то не упоминают, что в Красной армии преступления в отношении мирного населения, включая изнасилования и мародерство, были строго запрещены и даже карались расстрелом.
В МИД Румынии из-за публикации выразили сожаление, отметив, что "пост посольства РФ не отличается строгостью, которую может иметь академическая дискуссия". Иностранные дипломаты добавили, что сведения, которые содержатся в материале, по их мнению, не являются полными.
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