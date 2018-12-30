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Названо самое лучшее средство от похмелья
13:05
Фото: farmandlivestockdirectory.com
Ученые выяснили, какое средство лучше всего поможет справиться с похмельем, передают зарубежные СМИ.
По мнению специалистов из китайского университета Сунь Ятсена в Гуаньчжоу, перед длительными праздниками стоит заранее запастись газировкой и лимонами.
Как утверждают ученые, после употребления газированной воды, в которую добавлен лимонный сок, в организме человека существенно понижается уровень концентрации ацетальдегида. В результате состояние после употребления алкоголя быстрее приходит в норму.
По словам ученых, газировка способна оказывать активизирующее действие на ферменты, ответственные за усвоение, расщепление и выведение побочных продуктов алкоголя из человеческого организма.
Специалисты при этом подчеркивают, что похмелье обусловлено не только злоупотреблением спиртного - состояние связано с медленным процессом усвоения алкоголя.
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