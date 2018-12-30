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Победительница конкурса «Мисс Африка – 2018» чуть не сгорела во время церемонии награждения
30.12.2018 16:48
Фото: ibtimes.co.uk
В нигерийском городе Калабар чуть не закончилась трагедией торжественная церемония награждения на конкурсе "Мисс Африка – 2018", передает Daily Post.
По данным газеты, на голове победительницы внезапно загорелся парик.
Как стало известно, королевой красоты Африканского континента была признана 24-летняя Доркас Касинде, представлявшая Конго. Второе место заняла красавица из Нигерии, замкнула тройку лидеров "мисс Замбия". Победительница, помимо престижного титула, получила денежный приз в размере 35 тысяч долларов и автомобиль.
После оглашения результатов прошлогодняя победительница конкурса из Ботсваны вышла на сцену с короной для взволнованной Доркас Касинде. Обнимая предшественницу, обладательница титула не заметила, как загорелся парик на ее голове. Вероятно, на волосы могли попасть искры от пиротехники - финальное шоу сопровождалось фейерверками.
"Мисс Африка" отреагировала на случившееся лишь тогда, когда к ней подбежала ведущая торжественной церемонии. Вместе с несколькими людьми из зала они смогли быстро прийти на помощь девушке, сбив пламя. После этого шоу благополучно продолжилось.
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