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Жители Сербии вновь вышли на массовую антиправительственную демонстрацию


13:01
Жители Сербии вновь вышли на массовую антиправительственную демонстрациюФото: mk.ru

В Белграде вновь прошел многотысячный антиправительственный митинг, передает ТАСС.

Акция протеста стала уже четвертой по счету. На этот раз люди вышли на улицы сербской столицы, отреагировав на избиение одного из оппозиционеров Борко Стефановича.

Многие из протестующих пришли на митинг в желтых жилетах. Как заявили организаторы очередной акции протеста, они призывают граждан страны выступить против изменений пенсионного законодательства. Демонстранты несли лозунги "Хотим реформу и контроль пенсионного фонда" и "Грабеж пенсионеров - это не реформа".

Четвертая по счету акция протеста началась около здания философского факультета Белградского университета. Собравшись в условленном месте, участники митинга прошли по улицам сербской столицы. В это время в центре города не было замечено скопления полицейских или жандармов. На перекрестках лишь осуществляли дежурство автоинспекторы, которые останавливали транспорт по ходу следования колонны митингующих.

Руководство МВД Сербии на данный момент не предоставило сведений о количестве участников демонстрации.

Предполагается, что следующий массовый митинг, который организаторы собираются сделать самым масштабным, состоится 16 января. В этот день исполнится год с момента покушения на сербского политика Оливера Ивановича. Одного из лидеров косовских сербов убили в Косовска-Митровице у офиса возглавляемой им партии "Свобода, демократия, правда". Позже министр внутренних дел Сербии обвинил правоохранительные органы Косово в нежелании искать убийц. В заявлении Небойши Стефановича подчеркивалось, что за несколько месяцев приштинские силовики, располагая всеми необходимыми возможностями, не продвинулись в расследовании преступления.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 125

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