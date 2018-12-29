Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Названы мировые достопримечательности, которые сильнее всего разочаровали туристов

29.12.2018 15:29

Фото: sofiablg.ru



В числе достопримечательностей, которые оказались самыми переоцененными, туристы упоминали Венецию, египетские пирамиды и даже Лувр.



О городах и различных культурно-исторических объектах, которые не понравились путешественникам, пишет газета Daily Mail.



Как оказалось, некоторых туристов стала разочарованием Венеция, которая, по их мнению, полна однотипных каналов. По словам путешественников, город можно назвать "ловушкой для туристов", ведь в действительности все многочисленные каналы "выглядят одинаково", поэтому вполне достаточно увидеть один из них. Нашлись и те, кого не порадовали пирамиды в Гизе. Одна из туристок, осмотревшая единственное из Семи чудес света, которое сохранилось до наших дней, посетовала, что пирамиды вовсе не так масштабны, как она представляла.



Тайский остров Пхи-Пхи отдыхающие подвергли критике "из-за огромного количества пластика, лодок с людьми, которые вырывают кораллы себе на сувениры". Туристы с сожалением признавали, что происходящее сейчас на острове напоминает им историю с затисканным до смерти маленьким дельфином.



В числе мировых достопримечательностей и популярных у туристов мест, разочаровавших путешественников, оказались уступающие по качеству тайским пляжи на Бали, вороватые сотрудники гостиниц и безучастные к этому полицейские в камбоджийской столице Пномпене, бетонные джунгли Дубая и Токио, кажущийся чрезмерно искусственным и экстравагантным.



Самые придирчивые подвергли критике даже Акрополь в Афинах, назвав его "большой руиной, окруженной более мелкими руинами".



Автор: Злата Богатова

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