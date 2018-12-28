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В Сети вновь высмеяли наряд Меланьи Трамп, появившейся «без штанов»
12:22
Фото: 1big.ru
В Сети подвергли критике наряд первой леди Соединенных Штатов Меланьи Трамп. Многих пользователей весьма удивил образ супруги американского президента, возвратившейся из официальных поездок в Ирак и Германию, когда была опубликована видеозапись с авиабазы Эндрюс.
В Сети распространился видеоматериал, посвященный возвращению в Соединенные Штаты президента Дональда Трампа и его супруги. На кадрах запечатлена Меланья Трамп в зеленом пальто и штанах светло-коричневого оттенка. Из-за цвета брюк пользователи предположили, что жена американского лидера решила вообще не надевать штаны. Нашлись и те, кто сравнил первую леди США с эльфом.
Напомним, не так давно Меланья Трамп призналась, что считает себя одним из наиболее затравленных людей на планете. Во время интервью каналу ABC News речь зашла о проекте первой леди США Be Best. По словам супруги американского президента, ее мужа сейчас подвергают такой критике, что и она вполне может считать себя человеком, "над которым в мире издеваются больше всего". Как отметила Меланья Трамп, пережитые в прошлом оскорбления и подтолкнули ее к запуску этого проекта, посвященного борьбе с травлей в Сети.
Ранее на американскую первую леди уже обрушивалась критика за костюм колонизатора, в котором она появилась на официальном мероприятии в Кении, и куртку с провокационной надписью во время посещения детей мигрантов, разлученных с родителями.
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