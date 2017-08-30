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В Чехии полицейские освободили всех заложников, захваченных при ограблении банка
11:18
Фото: zdravotnickydenik.cz
Полиция чешского города Пршибрам сообщает о завершении спецоперации по освобождению восьми заложников.
ЧП случилось в одном из филиалов Unicredit Bank. Согласно официальным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
Как рассказала официальный представитель регионального полицейского управления Моника Шиндлова, сотрудники правоохранительных органов успешно провели операцию по освобождению заложников. В результате ЧП в Unicredit Bank никто не пострадал.
По словам Шиндловой, мужчина 1990 года рождения, вооруженный пистолетом, пытался ограбить банковское учреждение. Первоначально злоумышленник взял в заложники девять заложников, но спустя некоторое время отпустил одного из пленников.
Пршибрам находится на расстоянии около 60 км к юго-западу от столицы страны - Праги. На сегодняшний день в этом городе проживают порядка тридцати пяти тысяч человек.
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