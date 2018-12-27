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Армия Сирии вошла в Манбидж
12:45
Фото: misanec.ru
Сирийские правительственные войска вошли в расположенный на севере страны город Манбидж, передает RT.
Ранее населенный пункт находился под контролем курдских формирований.
Как указывается в тексте официального заявления представителя Генштаба ВС Сирии, армейские подразделения вошли в город Манбидж, расположенный на севере страны.
По данным ТАСС, ранее сирийские курды обратились за помощью к Дамаску, попросив о защите от Турции. В своем обращении формирования ополченцев призвали правительственные войска взять под свой контроль территории, которые они удерживали, включая Манбидж.
В заявлении, опубликованном курдскими отрядами "Сил народной самообороны" (СНС, вооруженное крыло партии "Демократический союз") сирийские войска "приглашают" в районы, которые нужно защитить "от турецкого вторжения". В тексте указано, что курды сейчас освобождают эти земли.
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