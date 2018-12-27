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В Вене неизвестные напали на церковь при монастыре


27.12.2018 22:07
В Вене неизвестные напали на церковь при монастыреФото: kleinezeitung.at

В столице Австрии неизвестные совершили нападение на церковь.

По данным европейских СМИ со ссылкой на правоохранительные структуры Вены, в результате ЧП пострадали несколько человек. Полицейские ведут поиск преступников.

Нападению подверглись верующие, которые находились в церкви на севере Вены, передают австрийские средства массовой информации. Согласно предварительным данным, в результате инцидента были ранены не менее пятнадцати человек.

ЧП случилось около 13:30 по местному времени (15:30 по Москве). В полицейском управлении города заявили, что скорее всего речь идет об ограблении. По данным ряда источников, нападению подвергся храм при монастыре. Все пострадавшие - служители католической церкви.

Силовики перекрыли улицы на территории района Флоридсдорф, где произошло нападение. Поиск преступников продолжается. Обстоятельства случившегося выясняются.

Как заявили представители российского посольства в Австрии, граждан РФ среди пострадавших нет. В Facebook дипмисии отмечается, что информация поступила от полиции Вены.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 144

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