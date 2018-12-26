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В Киеве демонтируют памятник Суворову


26.12.2018 23:48
В Киеве демонтируют памятник СуворовуФото: pinimg.com

На Украине демонтируют памятник полководцу Суворову, передает ТАСС. Минкультуры страны уже объявило о принятии соответствующего решения. В какое место предполагается перенести монумент, пока остается неизвестным.

Экспертная комиссия украинского Минкультуры единогласно одобрила предложение демонтировать памятник выдающемуся русскому полководцу Александру Суворову, заявил глава ведомства Евгений Нищук. Речь идет о монументе, который установлен у Киевского военного лицея им. Ивана Богуна. В прошлом это образовательное учреждение являлось суворовским училищем.

Как заявил украинский министр, решение экспертной комиссии его порадовало, ведь это событие имеет очень большое значение для страны. Сообщив о предстоящем демонтаже памятника в своем Facebook, министр не уточнил, куда предполагается перенести монумент.

Суворовское военное училище сформировали в Киеве в 1943 году, оно стало одним из первых учебных заведений подобного типа в Советском Союзе. В 1992 году кабмин страны принял постановление о переименовании училища в Киевский военный лицей имени Ивана Богуна.

Напомним, украинские власти активно продолжают проводить политику так называемой "декоммунизации". В прошлом уже были демонтированы множество памятников, установленных в годы СССР, переименовывались населенные пункты и улицы, включая одну из главных транспортных артерий Киева - Московский проспект теперь именуют в честь лидера украинских нацистов Степана Бандеры. Кроме того, новые названия были даны улицам Суворова и Кутузова. Кроме того, власти страны ведут борьбу и с советской символикой - украинский президент Петр Порошенко даже отменил звезды на погонах украинских военнослужащих в рамках того же закона "о декоммунизации".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 106

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