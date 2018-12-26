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Житель Казани расстрелял двух человек


26.12.2018 23:19
Житель Казани расстрелял двух человекФото: livejournal.com

В столице Татарстана полиция установила личность мужчины, устроившего стрельбу в минувший вторник, 25 декабря.

В результате инцидента ранения получили два человека. В крайне тяжелом состоянии их доставили в больницу, где они перенесли операции.

Полиция устанавливает местонахождение 55-летнего жителя Казани, который обстрелял двух человек. С тяжелыми ранениями пострадавшие были госпитализированы. Врачи пока воздерживаются от прогнозов, пишут региональные СМИ.

В ходе расследования выяснилось, что один из потерпевших, припарковав машину у кафе, вошел в ломбард. Спустя некоторое время мужчина вышел оттуда вместе с другом, снова сев в свой автомобиль. В этот момент к ним приблизился нападавший, открыв стрельбу из пистолета ТТ в водителя. Во время инцидента ранения также получил знакомый потерпевшего - мужчина пытался помочь другу. Злоумышленнику удалось скрыться с места ЧП.

Со ссылкой на источники в больнице, куда были госпитализированы раненые, отмечается, что в момент поступления пострадавшие находились в крайне тяжелом состоянии. Один из пациентов ранен в голову, другой - в живот. Пострадавшие вскоре после поступления были прооперированы, отметили в Минздраве республики.

Обстоятельства инцидента, случившегося на улице Островского, устанавливаются в ходе расследования по уголовному делу, которое уже возбудили региональные следственные органы.

Автор: Злата Богатова

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