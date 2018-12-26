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Патрушев: США и Украина используют неонацистов в своих интересах


26.12.2018 21:28
Патрушев: США и Украина используют неонацистов в своих интересах Фото: info-islam.ru

Соединенные Штаты и Украина сейчас продолжают активно использовать неонацистов для достижения собственных интересов, считает секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. По его словам, учитывая создавшуюся обстановку, на территории Европы возникла угроза формирования неонацистского союза, передает ТАСС.

Как отметил секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев, Вашингтон и Киев стремятся использовать в собственных интересах неонацистов и ультраправых. На эту тему он говорил в интервью "Российской газете", комментируя отказ американских и украинских властей поддержать проект резолюции в ООН о борьбе с героизацией нацизма. С инициативой принятия документа ранее выступили представители Москвы.

По словам Патрушева, этот отказ вполне укладывается в рамки стратегии, которую в последнее время продолжают вести в Вашингтоне и Киеве. Американское и украинское руководство использует ультраправых и неонацистов, начиная с 2014 года, когда Соединенные Штаты поддержали насильственную смену власти на Украине. К настоящему времени нацистская символика наряду с русофобскими идеями и риторикой этнического превосходства уже являются неотъемлемым элементом политики нынешнего киевского руководства.

Представитель официальной Москвы напомнил о подписании Петром Порошенко закона о признании бойцов запрещенной в РФ украинской повстанческой армии ОУН-УПА ветеранами войны. Учитывая, что эти люди устраивали кровавые погромы на территории Польши и Украины, изменение законодательства представляет собой откровенное глумление "над памятью десятков миллионов невинных жертв нацизма". По мнению Патрушева, киевские власти продемонстрировали презрение не только к своему народу, но и ко всем жителям Европы, погибшим в годы Второй мировой войны.

Автор: Злата Богатова

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