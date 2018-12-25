Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В центре Лондона появилась бронзовая Баба Яга

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Фото: twimg.com



Центр британской столицы украсила скульптура Бабы Яги, созданная Ириной Лагошиной.



Сказочный персонаж, рассказала скульптор, представляет собой своеобразного дипломата, который будет способствовать развитию межкультурного диалога между жителями России и Великобритании.



Установленная во вторник в Лондоне бронзовая скульптура была отлита на заводе в Смоленске. Баба Яга появилась в самом центре британской столицы в день празднования католиками и протестантами Рождества, передает ТАСС. Торжественная церемония открытия прошла в районе Найтсбридж.



По словам Ирины Лагошиной, это уже третья сказочная скульптура, установленная за рубежом. Работая над этим проектом, автор попыталась "реабилитировать" доброе имя Бабы Яги, ведь первоначально ее имидж был исключительно позитивным. Восприятие персонажа существенно изменилось после прихода на Русь христианства, отметила скульптор.



Кроме того, Баба Яга, появившаяся в Лондоне, будет способствовать развитию межкультурного диалога между жителями двух государств. Как подчеркнула Лагошина, между народами России и Великобритании существуют очень древние узы.



Скульптура была создана в рамках масштабного проекта BY (Baba Yaga), который знакомит мир с лучшими качествами русского народа, отраженными в фольклоре. Сказочные персонажи ранее уже появились в Майами, Объединенных Арабских Эмиратах и целом ряде российских городов.



Автор: Злата Богатова

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