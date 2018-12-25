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Федеральным чиновникам снова доставили «корзинки от Сечина»
25.12.2018 21:39
Фото: fedpress.ru
Как передают российские СМИ, руководитель "Роснефти" Игорь Сечин остался верен традициям.
Федеральным чиновникам были направлены корзинки с колбасными изделиями из дичи. Кроме высококачественных деликатесов марки "От Иваныча" в корзинке можно найти вино и мандарины, передает портал The Bell со ссылкой на целый ряд источников.
Игорь Сечин начал преподносить такие презенты чиновникам уже довольно давно. Как известно, глава корпорации с удовольствием охотится и отправляет на переработку часть мяса убитых им животных. В результате в одной из столичных столовых "Роснефти" изготавливают колбасу.
Ранее аналогичная корзинка была преподнесена бывшему министру экономразвития РФ Алексею Улюкаеву. Помимо колбас и паштетов в ней находились меченые два миллиона долларов - взятка за помощь в приобретении госпакета "Башнефти". Позже суд приговорил экс-чиновника к восьми годам колонии строгого режима.
В ходе очередного слушания Улюкаев призвал бояться "данайцев, приносящих колбайцев". Во время многолетней осады Трои, которую вели древнегреческие войска, именовавшиеся данайцами, они выразили намерение подарить городу деревянного коня в знак поражения. Когда коня ввели в Трою, находившийся в нем отряд во главе с царем Итаки Одиссеем перебил стражников и открыл ворота для завоевателей. Греки завоевали город.
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