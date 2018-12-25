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СМИ: Трамп высмеял ребенка, который верит в Санта-Клауса
25.12.2018 18:38
Фото: playbuzz.com
Американский президент Дональд Трамп посмеялся над мальчиком, который верит в Санту.
Как передает Associated Press, глава Соединенных Штатов общался с семилетним ребенком во время традиционной акции по отслеживанию Санта-Клауса.
В минувший понедельник Дональд Трамп вместе со своей супругой Меланией поучаствовали в традиционной акции по отслеживанию путешествия Санта-Клауса. В рамках этой акции все дети могут обратиться на специальную "горячую линию", которую организуют военные, и узнать, где именно находится в тот момент Санта.
Американский президент принял звонок мальчика по имени Коулман и спросил ребенка, сколько ему лет. Узнав о возрасте малыша, Трамп отметил, что "для семи лет это маргинально" - верить в Санту. По словам журналистов, которые находились на мероприятии, глава США затем усмехнулся и добавил: "Ну, наслаждайся". Какой была реакция ребенка, не уточняется.
По данным американских СМИ, Мелания Трамп, разговаривая с детьми, одному из них сообщила о том, что Санта находится в Сахаре. Через несколько минут в беседе с другим малышом супруга президента отметила, что волшебник находится в Марокко.
Традиция зародилась в середине прошлого века, когда в 1955 году дети, пытавшиеся разыскать Санту, случайно позвонили в военный командный центр в Колорадо-Спрингс. Как выяснилось позже, местная газета неправильно напечатала номер телефона. Однако полковник ВС США Гарри Шуп не только не повесил трубку, но и отдал приказ операторам отслеживать сведения о Санта-Клауче и сообщать их всем позвонившим по этому номеру детям. С тех пор военные каждый год рассказывают малышам о перемещениях Санты.
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