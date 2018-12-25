Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter СМИ: Трамп высмеял ребенка, который верит в Санта-Клауса

25.12.2018 18:38

Фото: playbuzz.com



Американский президент Дональд Трамп посмеялся над мальчиком, который верит в Санту.



Как передает Associated Press, глава Соединенных Штатов общался с семилетним ребенком во время традиционной акции по отслеживанию Санта-Клауса.



В минувший понедельник Дональд Трамп вместе со своей супругой Меланией поучаствовали в традиционной акции по отслеживанию путешествия Санта-Клауса. В рамках этой акции все дети могут обратиться на специальную "горячую линию", которую организуют военные, и узнать, где именно находится в тот момент Санта.



Американский президент принял звонок мальчика по имени Коулман и спросил ребенка, сколько ему лет. Узнав о возрасте малыша, Трамп отметил, что "для семи лет это маргинально" - верить в Санту. По словам журналистов, которые находились на мероприятии, глава США затем усмехнулся и добавил: "Ну, наслаждайся". Какой была реакция ребенка, не уточняется.



По данным американских СМИ, Мелания Трамп, разговаривая с детьми, одному из них сообщила о том, что Санта находится в Сахаре. Через несколько минут в беседе с другим малышом супруга президента отметила, что волшебник находится в Марокко.



Традиция зародилась в середине прошлого века, когда в 1955 году дети, пытавшиеся разыскать Санту, случайно позвонили в военный командный центр в Колорадо-Спрингс. Как выяснилось позже, местная газета неправильно напечатала номер телефона. Однако полковник ВС США Гарри Шуп не только не повесил трубку, но и отдал приказ операторам отслеживать сведения о Санта-Клауче и сообщать их всем позвонившим по этому номеру детям. С тех пор военные каждый год рассказывают малышам о перемещениях Санты.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 25.12.2018 11:44 В Киеве беспокоятся из-за возможной утраты документов об «украинском Крыме»

В Киеве беспокоятся из-за возможной утраты документов об «украинском Крыме» 25.12.2018 08:54 Трамп пожаловался, что ему приходится одному сидеть в Белом доме перед Рождеством

Трамп пожаловался, что ему приходится одному сидеть в Белом доме перед Рождеством 24.12.2018 14:50 На границе с Сирией военные Израиля открыли огонь по группе вооруженных лиц

На границе с Сирией военные Израиля открыли огонь по группе вооруженных лиц 24.12.2018 14:14 В МИД прокомментировали просьбу сына Каддафи, который обратился за помощью к Путину

В МИД прокомментировали просьбу сына Каддафи, который обратился за помощью к Путину 23.12.2018 21:13 Глава МИД Турции назвал Нетаньяху «хладнокровным убийцей»