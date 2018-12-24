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Музей Рерихов совсем скоро переедет на ВДНХ
08:41
Фото: icr.su
Весной следующего года Музей Рерихов переедет из усадьбы Лопухиных на ВДНХ.
Как передают российские СМИ со ссылкой на Минкультуры, мероприятия по перевозу коллекции завершатся до 30 апреля.
Предполагается, что новая постоянная экспозиция полноценного музея Рерихов, который будет работать на ВДНХ, будет включать около четырехсот предметов. Как отметил руководитель департамента музеев ведомства Вячеслав Кононов, речь идет о тринадцатом павильоне. В усадьбе Лопухиных в будущем будет создана дворянская усадьба, рассказывающая о быте XVIII века.
В тринадцатом павильоне ВДНХ планируется создать постоянную экспозицию творческих работ представителей семьи Рерихов и открытое хранение экспонатов из коллекций музея Востока.
Напомним, в октябре прошлого года в филиале Государственного музея Востока начала работу первая выставка, названная "Свет с востока". Как заявил тогда руководитель обновленного музея Тигран Мкртычев, эта экспозиция готовилась, чтобы наконец прекратить затянувшийся процесс "между государством и теми, кто использовал имя Рериха в своих целях".
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