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Под Туапсе сошла с рельсов электричка, три человека в больнице
24.12.2018 18:19
Фото: exo.in.ua
На Кубани три человека попали в больницу в результате схода с рельсов электропоезда, передают российские СМИ.
ЧП случилось ранним утром на станции Навагинская (участок Белореченская — Кривенковская). Предположительно, причиной катастрофы мог стать селевой поток.
Как рассказали в пресс-службе СКЖД, сход двух вагонов электропоезда No 6929, следовавшего из Белореченской в Гойтх, произошел около шести часов утра по местному времени. В результате ЧП получили травмы и были экстренно доставлены в медицинские учреждения для оказания помощи три человека. Врачи диагностировали у пострадавших переломы.
Расписание движения поездов из-за ЧП не менялось, отметили в пресс-службе СКЖД. В общей сложности в составе, который попал в аварию под Туапсе, было четыре вагона.
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