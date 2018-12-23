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На границе с Сирией военные Израиля открыли огонь по группе вооруженных лиц
14:50
Фото: rl0.ru
Израильские силовики открыли огонь по группе вооруженных людей на границе с Сирией, передает РИА Новости.
Инцидент случился в демилитаризованной зоне на участке Голанских высот, который находится под контролем САР.
По данным пресс-службы Армии обороны еврейского государства, израильские военнослужащие заметили группу вооруженных мужчин. Подозреваемые в тот момент пытались пересечь линию "Альфа", двигаясь в сторону Израиля и находясь около сирийских пограничных заграждений.
Израильтяне сразу же начали стрелять на поражение, указано в тексте официального сообщения. Пока не уточняется, кто именно был замечен силовиками на Голанских высотах и понесли ли они потери. Известно лишь, что среди военнослужащих еврейского государства в результате инцидента никто не пострадал.
В Армии обороны, сообщив о случившемся, в очередной раз пообещали, что не перестанут активно препятствовать любым попыткам посягнуть на суверенитет их государства, а также будут вести борьбу с нарушениями соглашения о разъединении сил, которое было подписано в 1974 году.
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