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На границе с Сирией военные Израиля открыли огонь по группе вооруженных лиц


14:50
На границе с Сирией военные Израиля открыли огонь по группе вооруженных лицФото: rl0.ru

Израильские силовики открыли огонь по группе вооруженных людей на границе с Сирией, передает РИА Новости.

Инцидент случился в демилитаризованной зоне на участке Голанских высот, который находится под контролем САР.

По данным пресс-службы Армии обороны еврейского государства, израильские военнослужащие заметили группу вооруженных мужчин. Подозреваемые в тот момент пытались пересечь линию "Альфа", двигаясь в сторону Израиля и находясь около сирийских пограничных заграждений.

Израильтяне сразу же начали стрелять на поражение, указано в тексте официального сообщения. Пока не уточняется, кто именно был замечен силовиками на Голанских высотах и понесли ли они потери. Известно лишь, что среди военнослужащих еврейского государства в результате инцидента никто не пострадал.

В Армии обороны, сообщив о случившемся, в очередной раз пообещали, что не перестанут активно препятствовать любым попыткам посягнуть на суверенитет их государства, а также будут вести борьбу с нарушениями соглашения о разъединении сил, которое было подписано в 1974 году.

Автор: Злата Богатова

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