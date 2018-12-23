Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В МИД прокомментировали просьбу сына Каддафи, который обратился за помощью к Путину

14:14

Фото: tengrinews.kz



Сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи и силы, которые его поддерживают, должны участвовать в политическом процессе внутри страны, подчеркнули в МИД РФ. Ранее стало известно о том, что Сейф аль-Ислам Каддафи обратился к Москве с просьбой о помощи.



Как заявил замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов, российская сторона поддерживает контакты со всеми группами, активными в различных частях Ливии. При этом Москва придерживается позиции, что никто не должен быть лишен возможности принимать участие в президентских выборах.



Напомнив о том, что в Ливии исторически сформировалось трайболистское общество, в котором большое значение имеют позиции различных племенных групп, доктор Сейф аль-Ислам и силы, оказывающие ему поддержку, должны являться "частью общего политического процесса". Дипломат подчеркнул, что во внутриполитической жизни Ливии должны участвовать и другие политические стороны, в частности, из Триполи, Мисрата и Тобрука.



Ранее стало известно о письме Сейфа аль-Ислама Каддафи, доставленном в Москву представителем его команды в первых числах декабря. Посланник также обсудил дорожную карту урегулирования ситуации в Ливии, которую предлагает Каддафи-младший. При этом подчеркивалось, что содержание карты идет в русле усилий, которые продолжает предпринимать ООН.



Автор: Злата Богатова

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