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Глава МИД Турции назвал Нетаньяху «хладнокровным убийцей»


23.12.2018 21:13
Глава МИД Турции назвал Нетаньяху «хладнокровным убийцей»Фото: rusvesna.su

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу назвал израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху "хладнокровным убийцей", передают зарубежные СМИ. По мнению дипломата, представитель руководства еврейского государства виновен в гибели тысяч мирных жителей Палестины.

Турецкий министр сделал такое заявление, отреагировав на критические реплики со стороны руководства еврейского государства в адрес официальной Анкары и президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Как подчеркнул Мевлют Чавушоглу, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ответственен за "гибель тысяч неповинных палестинцев", сообщает агентство Anadolu Ajansı.

В конце минувшего ноября израильское руководство объявило о том, что не будет назначать нового посла в Турцию. Решение было принято в ответ на действия Анкары, которая не стала возвращать своего дипломатического представителя в Тель-Авив.

Ранее стало известно о новых жертвах среди палестинцев. Во время разгона демонстрации в Газе израильские силовики стреляли на поражение и применяли гранаты со слезоточивым газом. В результате погибли три участника акции протеста, по меньшей мере пятьдесят получили ранения, сообщалось со ссылкой на источники в экстренных службах анклава.

Автор: Злата Богатова

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