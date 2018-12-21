|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Кинокритики назвали самые плохие фильмы 2018 года
15:06
Фото: adjara.com
Названы самые неудачные кинофильмы уходящего года.
По мнению экспертов, составлявших этот сомнительный рейтинг для The Hollywood Reporter, список должна возглавлять картина "Кодекс Готти".
На первых местах списка самых неудачных фильмов 2018 года расположились "Кодекс Готти", "Робин Гуд: Начало" и "Пятьдесят оттенков свободы". Как отмечают кинокритики, "Кодекс Готти", главную роль в котором сыграл Джон Траволта, можно считать самой плохой лентой уходящего года. Фильм Кевина Конноли, хоть и "прославляет мафию", полностью "лишен напряжения". Картина нелепа и даже скучна, указали эксперты.
Фильм "Робин Гуд: Начало" оказался на второй строке этого "антирейтинга", в частности, из-за неудачного подбора костюмов и бутафорского вооружения. В результате картина Отто Батхерста "получилась хуже, чем кто-либо мог представить". Как указано в комментарии к списку, всем, кто имеет "отношение к этому безобразию", стоило бы публично покаяться.
Лента "Пятьдесят оттенков свободы", замкнувшая тройку "лидеров", представляет собой, завершение одной из самых плохих киносерий в современном кинематографе, отмечают эксперты. По мнению составителей рейтинга, в фильме безуспешно пытались выдать скучнейшую пару за неких захватывающих персонажей.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|