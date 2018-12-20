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В Симферополе в массовой драке на АЗС пострадали два человека
20.12.2018 15:39
Фото: inforos.ru
Полиция Симферополя проводит проверку по факту массовой драки, участники которой применяли холодное оружие.
По предварительным данным, в результате инцидента получили травмы по меньшей мере два человека.
Как сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МВД по Крыму, сигнал о ЧП в правоохранительные органы поступил в минувший вторник, 18 декабря. По факту причинения двум гражданам телесных повреждений проводится проверка. Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента, осуществляя мероприятия, направленные на задержание подозреваемых.
Информации о состоянии раненых из официальных источников пока не поступало.
Ранее в соцсетях широко распространилась видеозапись, на кадрах которой запечатлена массовая драка в Симферополе. Судя по ней, в побоище участвовали не менее пятнадцати человек, собравшиеся после заката на территории автозаправки. В драке они применяли имевшиеся при них холодное оружие, биты и разнообразные другие средства.
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