Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Минобороны отреагировали на слухи о гибели главы ГРУ в Ливане

13:56

Фото: onlyfreshnews.ru



В отечественном оборонном ведомстве отказались подтвердить сведения о том, что глава ГРУ Игорь Сергун мог находиться в Ливане в первых числах 2016 года.



Информацию, распространяемую с подачи американских властей, в Москве расценили как "конспирологический бред", отмечает ТАСС.



В Минобороны решительно опровергли распространившиеся ранее слухи о том, что умерший 3 января 2016 года Герой России генерал-полковник Игорь Дмитриевич Сергун мог в тот момент пребывать на территории Ливана. Назвав такого рода информацию "конспирологическим бредом", представители военного ведомства подчеркнули, что указанный период Игорь Дмитриевич находился в РФ.



Игорь Сергун ушел из жизни 3 января 2016 года в результате обширного инфаркта, когда был в доме отдыха ФСБ "Москвич", расположенном в Подмосковье. Генералу было пятьдесят восемь лет.



Ранее Русская служба Би-би-си рассказала о гибели бывшего начальника ГРУ в Ливане. В материале Британской вещательной корпорации указывалось, что такая информация поступила от экс-советника главы Соединенных Штатов Дональда Трампа по национальной безопасност, когда Майкла Флинна допрашивали в ФБР по делу о так называемом "русском вмешательстве" в выборы американского президента.



Напомним, советник Трампа ушел в отставку после скандала, который разгорелся из-за разговора с послом РФ в феврале прошлого года. Шквал критики обрушился на Майкла Флинна практически сразу после того, как издание Washington Post опубликовало материал о его телефонных контактах с российским дипломатом Сергеем Кисляком. Утверждалось, что собеседники якобы обсуждали антироссийские санкции, и представитель американского руководства допускал намеки на вероятную отмену ограничений после прихода новой власти.



Автор: Злата Богатова

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