ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Минобороны отреагировали на слухи о гибели главы ГРУ в Ливане
В Минобороны отреагировали на слухи о гибели главы ГРУ в Ливане
Состояние Шумахера существенно улучшилось
Состояние Шумахера существенно улучшилось
В Подмосковье при обрушении здания погиб человек, трое пострадали
В Подмосковье при обрушении здания погиб человек, трое пострадали
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Минобороны отреагировали на слухи о гибели главы ГРУ в Ливане В Минобороны отреагировали на слухи о гибели главы ГРУ в Ливане
Генассамблея ООН приняла резолюцию Киева о милитаризации КрымаГенассамблея ООН приняла резолюцию Киева о милитаризации Крыма
СМИ: Родственники Порошенко и Климкина живут в КрымуСМИ: Родственники Порошенко и Климкина живут в Крыму
Вратарь «Витебска» вместе с женой и ребенком погиб в ДТПВратарь «Витебска» вместе с женой и ребенком погиб в ДТП
Состояние Шумахера существенно улучшилосьСостояние Шумахера существенно улучшилось

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Уровень игры. ЭпилогУровень игры. Эпилог
Уровень игры. 24 глава. Интересное киноУровень игры. 24 глава. Интересное кино
Уровень игры. 23 глава. СправедливостьУровень игры. 23 глава. Справедливость
Уровень игры. 22 глава. Охота на оборотня.Уровень игры. 22 глава. Охота на оборотня.
Уровень игры. 21 глава. Мистер и миссис ХолмсУровень игры. 21 глава. Мистер и миссис Холмс

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Минобороны отреагировали на слухи о гибели главы ГРУ в Ливане


13:56
В Минобороны отреагировали на слухи о гибели главы ГРУ в Ливане Фото: onlyfreshnews.ru

В отечественном оборонном ведомстве отказались подтвердить сведения о том, что глава ГРУ Игорь Сергун мог находиться в Ливане в первых числах 2016 года.

Информацию, распространяемую с подачи американских властей, в Москве расценили как "конспирологический бред", отмечает ТАСС.

В Минобороны решительно опровергли распространившиеся ранее слухи о том, что умерший 3 января 2016 года Герой России генерал-полковник Игорь Дмитриевич Сергун мог в тот момент пребывать на территории Ливана. Назвав такого рода информацию "конспирологическим бредом", представители военного ведомства подчеркнули, что указанный период Игорь Дмитриевич находился в РФ.

Игорь Сергун ушел из жизни 3 января 2016 года в результате обширного инфаркта, когда был в доме отдыха ФСБ "Москвич", расположенном в Подмосковье. Генералу было пятьдесят восемь лет.

Ранее Русская служба Би-би-си рассказала о гибели бывшего начальника ГРУ в Ливане. В материале Британской вещательной корпорации указывалось, что такая информация поступила от экс-советника главы Соединенных Штатов Дональда Трампа по национальной безопасност, когда Майкла Флинна допрашивали в ФБР по делу о так называемом "русском вмешательстве" в выборы американского президента.

Напомним, советник Трампа ушел в отставку после скандала, который разгорелся из-за разговора с послом РФ в феврале прошлого года. Шквал критики обрушился на Майкла Флинна практически сразу после того, как издание Washington Post опубликовало материал о его телефонных контактах с российским дипломатом Сергеем Кисляком. Утверждалось, что собеседники якобы обсуждали антироссийские санкции, и представитель американского руководства допускал намеки на вероятную отмену ограничений после прихода новой власти.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 110

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Декабрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
31
            

Популярное

В Пентагоне сообщили о результатах удара коалиции по мечети в сирийском ХаджинеВ Пентагоне сообщили о результатах удара коалиции по мечети в сирийском Хаджине
В Афганистане смертник атаковал колонну военных: погибли 4 разведчикаВ Афганистане смертник атаковал колонну военных: погибли 4 разведчика
Стадион «Лужники» признан лучшим на планетеСтадион «Лужники» признан лучшим на планете
В МВД Франции уточнили число жертв стрельбы в СтрасбургеВ МВД Франции уточнили число жертв стрельбы в Страсбурге
Ученые выяснили, почему нельзя слишком долго спатьУченые выяснили, почему нельзя слишком долго спать

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 804


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru