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СМИ: Родственники Порошенко и Климкина живут в Крыму


09:07
СМИ: Родственники Порошенко и Климкина живут в КрымуФото: hronika.info

Украинские СМИ сообщают о родственников Петра Порошенко и Павла Климкина, проживающих на Крымском полуострове.

Как отмечают авторы публикаций, некоторые родственники украинского президента и руководителя МИД в прошлом принимали участие в референдуме, проводившемся по вопросу присоединения к РФ.

Речь идет о супруге старшего сына нынешнего главы украинского государства Алексея Порошенко, Юлии. Она родилась в России и до того, как получила новый паспорт при смене фамилии была гражданкой РФ. В прошлом жена сына Порошенко вместе с семьей проживала Петербурге, тогда как ее дядя и тетя прописаны в Крыму. Отмечается, что они принимали участие в референдуме по присоединению полуострова к России.

По данным портала Strana.ua, отец второй супруги Павла Климкина, Марины Михайленко, на сегодняшний день работающей в администрации президента, во времена Советского Союза получил звание генерал-майора. В 2014 году Юрий Васильевич Михайленко, живущий на полуострове, был удостоен медали "За возвращение Крыма".

Напомним, несколько дней назад украинский президент Петр Порошенко отдал поручение СБУ провести проверку всех государственных служащих на наличие родственников, которые живут в Крыму и имеют российские паспорта. Украинский лидер при этом указал на необходимость особое внимание уделять представителям правоохранительных структур.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 119

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