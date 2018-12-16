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США отказались проводить учения в Арктике из-за опасений, связанных с поломкой ледокола
13:13
Фото: vk.me
Соединенные Штаты отказались от идеи направить свой ледокол через Северный морской путь, передают американские СМИ.
Со ссылкой на бывшего командующего Береговой охраной страны Пола Зукунфта уточняется, что в Вашингтоне не хотели бы обращаться за помощью к РФ, если у Polar Star возникнут какие-либо проблемы.
Как передает Business Insider, американское руководство не решилось направить единственный тяжелый ледокол Соединенных Штатов через Северный морской путь. Причиной этого стали опасения, что корабль в ходе арктического похода может выйти из строя. В случае возникновения каких-либо проблем американской стороне пришлось бы обратиться за помощью к РФ, и представителей официального Вашингтона этот вариант не устраивал.
По данным портала Business Insider, с соответствующим заявлением выступил адмирал Пол Зукунфт, занимавший пост командующего Береговой охраной США. 1 июня ему на смену пришел адмирал Карл Шульц.
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